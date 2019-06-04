В Тульской области с 1 июля ощутимо вырастут коммунальные платежи.



Согласно постановлению правительства РФ, в каждом регионе тарифы будут расти по-разному. В подавляющем большинстве субъектов оплата в среднем на 2,5%.

При этом в ряде регионов тарифы поднимутся выше. Наиболее сильно коммуналка подорожает в Москве (+4,8%), Санкт-Петербурге (+4,5%), Кабардино-Балкарии (+4%), Дагестане (+3,8%) и Московской области (+3,6%). При этом не учтены повышающиеся с середины лета тарифы на электричество и газ.

Как отмечает портал «Ока.FM», во всех областях, граничащих с Подмосковьем, тарифы увеличатся на 2%. Исключением станет лишь Тульская область — здесь тарифы вырастут аж на 3,5%. При этом в Ленинградской области, расположенной как и Московская, вокруг города федерального значения, коммуналка поднимется только на 2%.

Последнее повышение тарифов ЖКХ было около полугода назад — рост составил 1,7%.