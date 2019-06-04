В Узловой глава созвал экстренное совещание в связи с жалобами жителей на невывоз мусора

Глава администрации Узловского района Николай Терехов 4 июня провёл экстренное совещание, посвящённое вопросам вывоза мусора.



Причиной стали многочисленные обращения жителей о недобросовестной работе регионального оператора «МСК-НТ». Сообщения о том, что мусор не вывозится более суток, поступают через он-лайн сервисы и на горячую линию администрации.

Как сообщила пресс-служба райадминистрации, в ходе телефонного разговора Терехов объяснил руководителю компании регионального оператора, что подобная ситуация в муниципалитете недопустима.

5 июня глава района лично проведёт объезд территории и мониторинг ситуации с контейнерными площадками. В ходе контрольных мероприятий в первую очередь будут учитываться обращения жителей.