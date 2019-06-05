Прокуратура: Кладбище в Алексине выгорело из-за недостаточно слаженной работы пожарных

Алексинская межрайонная прокуратура провела проверку по факту возгорания части территории Стопкинского кладбища в Алексине.



23 апреля на территории Алексина произошло возгорание сухой растительности. Ликвидация пожара осуществлялась силами и средствами 28-й пожарно-спасательной части.

Однако в результате ненадлежащей обработки должностными лицами информации о распространении возгорания, а также непередачи её пожарным расчетам, осуществляющим тушение пожара, произошло неконтролируемое распространение огня, вследствие чего выгорела часть муниципального кладбища.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла представление начальнику 19-го отряда федеральной противопожарной службы по Тульской области, по результатам рассмотрения которого два должностных лица 28-й пожарно-спасательной части привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора.