Работать в Тульской области опасно для здоровья

В Тульской области условия труда максимально негативно сказываются на здоровье работников, считают в Роспотребнадзоре.



Тульская область вошла в число регионов, где сконцентрированы максимальные негативные факторы условий труда, влияющие на состояние здоровья работающего населения, говорится в докладе ведомства.

Отмечается, что опасные факторы условий труда негативно влияют на самочувствие работников, в частности, приводят к заболеваемости с временной утратой трудоспособности, распространённости болезней органов дыхания и пищеварения, травмам и отравлению всего населения, смертности от болезней системы кровообращения и злокачественных новообразований. Вероятно, это связано с обилием в Тульской области промышленных предприятий.

Также в Роспотребнадзоре отмечают, что негативно на состояние здоровья населения в регионах влияют химическое и биологическое загрязнение продуктов питания, питьевой воды, атмосферного воздуха и почвы.