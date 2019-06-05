Следственный комитет проведёт проверку по факту «давления» полицейских на ясногорского фермера

Управление Следственного комитета по Тульской области проведёт доследственную проверки по факту неправомерных действий сотрудников полиции в отношении ясногорского фермера Георгия Афанасьева.



В рамках проверки будут тщательно установлены и проверены все обстоятельства произошедшего, проверены все доводы пострадавшего, а также дана надлежащая правовая оценка действиям сотрудников правоохранительных органов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщила старший помощник руководителя управления (по взаимодействию со средствами массовой информации) СУ СК РФ Анна Киреечева.

В следственном управлении работает горячая линия для приёма и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес: 77-04-18. Приём и обработка сообщений осуществляется круглосуточно. Каждое обращение и заявление рассматривается в установленном законом порядке.

Напомним, ранее Георгий Афанасьев рассказал, что 31 мая в его дом ворвались люди в бронежилетах для обнаружения нелегальных мигрантов. По его словам ордера или иных документов для проведения обыска никто не предъявил. После того как оперативники безрезультатно провели обыск, отряд из 15 человек уехал. Вечером в тот же день к участку Афанасьева подъехал автомобиль без опознавательных знаков и три человека задержали его.

«Мне снова не стали представляться и показывать документы, по ощущениям, основная цель у приехавших была развязать конфликт. Это не получилось, поэтому мне выкрутили руки, отобрали телефон, заставили сесть в машину. По дороге эти люди мне говорили, что закроют по статье за нападение на полицейского», — поделился он.

Афанасьев уточнил, что его держали на допросе 5,5 часов, а спрашивали в том числе о владении недвижимостью, связях с «анастасийцами» и хранении запрещённой литературы.

«Мне дали бумажку с „объяснениями“, которую я, к сожалению, подписал. В 0:40 меня вывели из здания полиции в Ясногорске, мое пребывание не было оформлено никаким протоколом, как бы и не было ничего», — написал он в фейсбуке.

В областном УМВД сообщили, что по данному факту будет проведена проверка.

«31 мая на территории Ясногорского района Тульской области сотрудниками полиции проводились мероприятия по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства. В числе прочих проверялись и объекты, расположенные в селе Богословское. Нарушение миграционного законодательства там не выявлено. Соответствие действий сотрудников полиции требованиям законодательства будет установлено в ходе проверки», — прокомментировал замначальника пресс-службы УМВД Сергей Сергейчев.