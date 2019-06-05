Чиновникам можно, а жителям нет: дубенский глава отказал в проведении митинга против ввоза московского мусора на местный полигон в сквере, где проходят мероприятия администрации

Глава администрации Дубенского района Кирилл Гузов отказал жителям посёлка в согласовании митинга против ввоза московского мусора на местный полигон.



Основание отказа в том, что сквер возле вечного огня, где хотели собраться дубенцы, находится рядом со зданием суда.





Как отмечают дубенцы, парадокс состоит в том, что в этом сквере проходят все официальные митинги администрации, а также культурно-массовые мероприятия, в которых сам Гузов всегда принимает участие.

Ранее дубенский глава в ответ на сообщения жителей о том, что полигон, сделанный из старого карьера, функционирует с нарушениями, отвечал, что для работы полигона выдана лицензия.

«Полигон работает официально, он лицензирован. Лицензия (71) — 6276 — СР от 14.09.2018. Если проверка прошла (и не одна) и лицензию не приостановили или не отозвали, то это означает, что все абсолютно в норме. В любом случае я первый заинтересован, чтобы все было в порядке, и я точно также этим обеспокоен. Моя позиция такова, что если он что-то нарушает, то однозначно должен быть закрыт, а если нет, то какие тогда могут быть претензии», — сообщал Гузов в своём официальном аккаунте в твиттере в беседе, где мы просили уточнить результаты проверок контролирующих органов.

Однако на днях генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что тульский Росприроднадзор с нарушениями выдавал лицензии региональным объектам в сфере обращения с отходами — без наличия необходимых документов.