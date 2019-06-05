Рейтинг «встал»: на помощь тульскому губернатору Дюмину пришли эксперты

Эксперты «Центра политической конъюнктуры» посвятили доклад губернатору Тульской области Алексею Дюмину, в регионе которого остро назрели и с трудом решаются социальные и экологические проблемы, яркий пример — провал мусорной реформы.



В опубликованном 5 июня докладе под названием «Алексей Дюмин. Отзывчивый силовик» говорится о положительных чертах Дюмина и приводится подборка фактов, которые политологи записали ему в актив.

Эксперты сообщили, что на первом плане у Дюмина стоят исполнительность, педантичность и чёткое выполнение поставленных задач.

«Губернатор придерживается жёсткой дисциплины и того же требует от подчиненных. В то же время он выглядит очень человечно и не слишком авторитарен для классического силовика. На ошибки подчиненных реагирует сдержанно. Чиновники отстраняются от должности только после неоднократных предупреждений. Губернатор не только активно применяет федеральные форматы коммуникаций, но и пытается создавать свои собственные. Дюмин уже дважды выступал с губернаторским посланием, встречается с представителями общественности, проводит публичные приёмы граждан. Дюмин обязал членов правительства, депутатов и руководство муниципалитетов сформировать единый график приёма и встреч с жителями. Обращения от жителей принимаются и через соцсети.

Внутри региона Дюмину удалось обеспечить полную управляемость, почти не меняя состав команды. Среди немногих значимых перестановок — смена председателя областного правительства. В отставку отправился 68-летний Юрий Андрианов, его место занял молодой чиновник Валерий Шерин, который ранее занимал в области должность вице-премьера и министра имущественных и земельных отношений.

За время работы новый руководитель пролоббировал целый ряд важных для области решений. В сжатые сроки была создана ОЭЗ „Узловая“. В перспективе на базе площадки планируется создать инновационное производство композитных материалов «Композитная долина». Некоторые знаковые для области проекты были реализованы Дюминым в рекордные сроки. В частности, Тульское Суворовское училище было построено всего за четыре месяца. Дюмин активно продвигал проект по масштабной реконструкции Тульской набережной, которая была открыта в сентябре 2018 года. Жителям вернули выход к реке, в городе появилось дополнительное пространство для прогулок. К заслугам губернатора также можно отнести создание креативного кластера „Октава“ на базе одноименного завода. Дюмин привлек в регион сразу несколько крупных компаний и госкорпораций», — говорится в докладе.

В то же время эксперты не могли не заметить, что тульский губернатор закрыт для жителей, правда, объяснив негатив в восприятии существующего положения дел кознями злоумышленники.

«На посту главы региона Дюмин фактически не допустил заметных для общественности просчетов. Иногда предметом критики губернатора становится закрытость его от публики. Порой это становится поводом для проведения против губернатора информационных кампаний. В качестве негативного фактора, который разыгрывается недругами губернатора, можно считать и приписывание Дюмину перспектив стать преемником действующего президента. Это, несомненно, мешает губернатору спокойно заниматься региональными задачами и создает ощущение временности прихода в регион», — написали в докладе.