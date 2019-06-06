Тульская область - в десятке самых грязных регионов России

Тульская область попала в десятку самых экологически грязных регионов России национального рейтинга, составленного экспертами «Зелёного патруля» по итогам весны 2019 года.



Наиболее чистыми оказались Тамбовская область, Алтайский край и республика Алтай, Белгородская область, Москва, Курская и Мурманская области, Коми и Ульяновская область.

Самыми грязными признаны Свердловская, Челябинская, Иркутская, Нижегородская и Оренбургская области, Красноярский край, Московская область, Забайкальский край, Республика Саха (Якутия) и Тульская область.

Таким образом, Московская и Тульская область оказались самыми грязными регионами в Центральном федеральном округе.

В качестве основного отягчающего для регионов фактора председатель правления «Зелёного патруля», эксперт ОНФ, член общественного совета при Росприроднадзоре РФ Андрей Нагибин назвал неисполнение субъектами обязательств по реализации мусорной реформы, в результате чего не только заполняются отходами старые полигоны, но и образуются новые.