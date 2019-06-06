В тульских супермаркетах начнут продавать еду в кредит

Крупнейший по выручке российский ритейлер X5 Retail Group, представленный в Тульской области магазинами «Пятёрочка» и «Перекрёсток», начнёт выдавать покупателям «Перекрёстка» цифровые карты рассрочки.



С их которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом», говорится на сайте Х5 Retail Group. Отмечается, что оформление цифровых карт будет производиться по паспорту при одобрении кредитного лимита «практически мгновенно».

Наладить выдачу цифровых карт во всех магазинах сети позволит подписанное в рамках Петербургского международного экономического форума соглашение Х5 Retail Group с БКС Банком.

Виртуальная карта «Перекрёстка» будет работать только для бесконтактной оплаты в магазинах этой сети. Отмечается, что такая карта рассрочки — рациональная альтернатива кредитным картам для покупателей с высоким кредитным рейтингом, при снижении реальных доходов населения такой инструмент «позволяет облегчить доступ потребителей к денежным средствам и поддержать спрос на товары повседневного пользования».

Как отмечает «Коммерсантъ», за последний год, по данным исследования «Ромира», число россиян, которые ни на чем не экономят, сократилось до 17%. Почти четверть опрошенных «Ромиром» (24%) заявили об экономии на еде; с прошлого года доля таких респондентов увеличилась с 17%.

По данным Росстата, в Тульской области более 80% граждан не могут позволить себе купить товары длительного пользования — денег хватает только на еду и одежду.