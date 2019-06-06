Счётная палата назвала МВД одним из самых открытых ведомств России

В России только четыре министерства из 22 можно назвать полностью открытыми, сообщили в Счётной палате.



Это МВД, Минкульт, Минфин и Минэнерго, показало исследование Центра перспективных управленческих решений и некоммерческой организации «Инфокультура».

Взаимодействие министерств и ведомств друг с другом и гражданами изучали по трём показателям: открытость информации на сайтах ведомств (её полнота и прозрачность), публикация информации независимо от входящих запросов, качество диалога с гражданами.

Аутсайдером оказалось Минобрнауки, показав наихудшие оценки по всем трём критериям.

Среди служб и агентств самыми открытыми оказались Ростехнадзор, Федеральная служба судебных приставов, Росавиация, Федеральное медико-биологическое агентство и Федеральная таможенная служба.