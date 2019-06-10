Миллиардные долги тульских энергетиков могут привести к авариям

Компания «ТНС энерго Тула» задолжала «МРСК Центра и Приволжья» более 2 млрд рублей.



Об этом сообщили в правительстве Тульской области на заседании Штаба по надёжности электроснабжения потребителей.

Долг тянется с августа 2018 года. При этом сетевым предприятиям области может не хватить средств на ремонт, реконструкцию и строительство энергообъектов к осенне-зимнему сезону, пишет «АиФ».

Было отмечено, что большой объём задолженности гарантирующего поставщика отрицательно влияет на качество электроснабжения потребителей региона и в целом негативно отражается на степени надёжности работы сетевого комплекса. Что может сказаться на бесперебойной поставке электроэнергии и привести к авариям.

По итогам совещания его участникам было поручено провести укрепить платёжную дисциплину.