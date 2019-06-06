Ещё больше аммиака, ещё больше карбамида

В загрязнённой Тульской области благодаря «Щёкиноазоту» увеличится производство аммиака и карбамида.



6 июня в рамках Петербургского международного экономического форума между Тульской областью, министерством промышленности и торговли РФ и ООО «ХММР» было заключено трёхстороннее соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта.

Документ подписали глава Минпромторга Денис Мантуров, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и президент «Щёкиноазота» Борис Сокол.

Также был подписан меморандум о сотрудничестве между Минпромторгом и «Щёкиноазотом», в рамках которого в Тульской области построят новый комплекс по производству 525 тыс. тонн аммиака и 700 тыс. тонн карбамида в год. Объём инвестиций должен составить более 40 млрд рублей. Партнёром выступит китайская компания China National Chemical Engineering Co., Ltd.

Сейчас «Щёкиноазот» ведёт строительство производства серной кислоты, производств метанола мощностью 450 тыс. тонн в год и аммиака мощностью 135 тыс. тонн в год, производства диметилового эфира мощностью 20 тыс. в год, комплекса производств азотной кислоты мощностью 270 тыс. тонн в год и аммиачной селитры мощностью 340 тыс. тонн в год.

В марте 2019 года в Пекине Борис Сокол подписал с China National Chemical Engineering Co., Ltd контракт на проектирование, закупку и строительство комплекса производства аммиака мощностью 1500 тонн в сутки и карбамида мощностью 2000 тонн в сутки.

Напомним, осенью прошлого года на новомосковском химическом заводе «Азот» открылось первое в России производство карбамида с серой мощностью 600 тонн в сутки.