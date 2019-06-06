Экс-помощнику Дюмина скостили четверть срока

Мосгорсуд снизил с 8 до 6 лет срок лишения свободы бывшему первому заместителю главы Федерального агентства по специальному строительству (Спецстрой) Александру Загорулько, который признан виновным в коррупции.



Апелляционным постановлением Мосгорсуда приговор Щербинского суда Москвы от 4 марта 2019 года изменен: Загорулько окончательно назначено наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима сроком на 6 лет со штрафом в размере 700 тысяч рублей и лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 2,5 года, пишет «Интерфакс».

Ранее Щербинский суд приговорил Загорулько к 8 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 10 млн рублей и лишением права занимать должности на госслужбе в течение 5 лет.

Загорулько признан виновным в трёх эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и особо крупном взяточничестве (ч. 6 ст. 290). Его дело было рассмотрено в особом порядке — без исследования доказательств, поскольку он полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

Как установлено судом и следствием, Загорулько и бывший замглавы Спецстроя Александр Буряков, а также ещё ряд фигурантов похитили порядка 500 млн рублей при заключении договоров с подрядными организациями на строительство и реконструкцию объектов Минобороны.

Пресненский суд Москвы 21 июля 2018 года прошлого года приговорил Бурякова к 5 годам лишения свободы и штрафу в размере 600 тыс. рублей. Позднее Мосгорсуд снизил ему срок наказания на 3 месяца — до 4 лет и 9 месяцев колонии.

В 2016 году Александр Загорулько 4 месяца работал в Тульской области помощником губернатора Алексея Дюмина.

«Все вопросы правоохранительных органов к Александру Загорулько, по имеющейся у нас информации, связаны с его предыдущим местом работы. Претензий к работе Александра Евгеньевича в Тульской области нет», – говорили после ареста Загорулько в пресс-службе областного правительства.