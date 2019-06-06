Тульский коммунист насчитал у Жириновского нарушений закона о митингах на уголовную ответственность

Секретарь тульского областного отделения КПРФ Михаил Фёдоров возмутился тем, что жителям Дубны не согласовали митинг в сквере недалеко от здания районного суда, тогда как лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время агитационного визита в Тулу провёл массовые мероприятия на семи вокзалах региона.



«Вчера жителям Дубны отказали в проведении митинга против ввоза московского мусора, сославшись на закон Тульской области, который запрещает проведение публичных мероприятий в 100 метрах от зданий гос. власти, вокзалов, администраций. Однако наличие данного закона никак не помешало Жириновскому неделю назад провести митинг на самой платформе Московского вокзала. Всего жирик выступил на семи вокзалах области, тем самым за день 7 раз нарушив закон Тульской области! (После третьего раза согласно законодательству должна наступать уголовная ответственность). И никаких вопросов ни у администрации, ни у полиции данные митинги не вызвали», — написал он на своей странице в соцсети.

Владимир Жириновский приезжал в Тулу 27 мая. Причём в ходе своего визита он раздавал жителям тысячные купюры, что впоследствии в соцсетях многие расценили как подкуп потенциальных избирателей. Фрагмент раздачи купюр в Заокском районе на станции «Тарусская» попал на видеозапись.