Выпускник Тульского артучилища выдвинулся на выборы губернатора Астраханской области

Об участии в выборах губернатора Астраханской области заявили два самовыдвиженца, сообщил председатель региональной избирательной комиссии Игорь Коровин.



«Об участии в выборах заявили два самовыдвиженца — Игорь Гурбо и Герман Даниленко», — приводит слова Коровина «Интерфакс».

Согласно данным сайта регионального избиркома, Герман Даниленко — 1967 года рождения, работает заместителем директора областного МФЦ. В 1990 году окончил Тульское высшее артиллерийское инженерное училище имени Тульского пролетариата, в 2008 году — Российский государственный гуманитарный университет.

Игорь Гурбо — 1965 года рождения, проживает в Астрахани, пенсионер. В 1987 году окончил высшее пограничное командное училище КГБ СССР имени Ф. Э. Дзержинского.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова по собственному желанию. Он был назначен на этот пост 26 сентября 2018 года. До этого был заместителем руководителя Федеральной таможенной службы. Временно исполняющим обязанности главы региона стал заместитель полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Игорь Бабушкин.