В развитие «Тулажелдормаша» вложат 2,6 млрд рублей

«Тулажелдормаш» увеличит объёмы инвестиций в развитие предприятия.



В рамках соглашения с Евразийским банком развития будет реализован проект «Создание научно-производственного комплекса в сфере железнодорожного машиностроения».

Предполагает, что совокупный объём инвестиций увеличится с 1,4 млрд до 2,6 млрд рублей. Средства будут направлены на обновление производственных мощностей с высоким экспортным потенциалом высокотехнологичной гражданской продукции.

К 2021 году количество квалифицированных рабочих мест на предприятии увеличится более чем на 250 вместо ранее запланированных 60.