Дюмин ждёт от «Квадры» 2 млрд рублей

Тульская область заключила новое соглашение с ПАО «Квадра» об инвестициях в развитие системы теплоснабжения региона.



«Подписанное соглашение предусматривает привлечение 2 млрд рублей инвестиций. Проект позволит увеличить объемы энергоресурсов для реализации масштабных инвестпроектов в регионе», — отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

«Квадра» — одна из крупнейших российских территориально-генерирующих компаний. Создана на базе тепловых генерирующих мощностей и теплосетевых активов региональных АО-энерго в 11 регионах Центрального федерального округа.

География присутствия компании насчитывает 337,4 тыс. кв. км с общей численностью жителей около 13 млн человек.