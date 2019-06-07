«Транснефть» будет сотрудничать с тульским бизнесом

6 июня на полях Петербургском международном экономическом форуме губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал соглашение с президентом «Транснефти» Николаем Токаревым.



Документом определяется взаимодействие регионального правительства и компании по эксплуатации объектов магистральных нефтепродуктопроводов на территории области.

«В рамках сегодняшнего соглашения компания «Транснефть» планирует использовать продукцию и оборудование тульских производителей при реконструкции объектов магистральных трубопроводов в Тульской области. Предприятиям региона, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства, это даст возможность получить новые заказы», — отметил Дюмин.

«Транснефть» оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в России и за её пределами. Компания осуществляет транспортировку 83% добываемой в России нефти.