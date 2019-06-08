«Лукойл» пообещал тулякам нефтяную стабильность

Тульская область подписала соглашение о сотрудничестве с нефтяной компанией «Лукойл».



Соглашение предусматривает совместные действия по дальнейшему развитию топливно-энергетического комплекса региона, сохранению социальной стабильности и улучшению экологической обстановки в регионе, а также обеспечению организаций и граждан нефтепродуктами и продукцией нефтехимии.

«В частности, оно позволит совместными усилиями определить направление дальнейшего развития сети АЗС в Тульской области. Это особенно актуально с точки зрения регулирования цен на нефтепродукты, чему в нашем регионе уделяется большое внимание», — отметил губернатор Алексей Дюмин.