В «Перекрёстках» начнут устанавливать автоматы по приёму пластиковых бутылок

Российский ритейлер X5 Retail Group и британско-нидерландская Unilever договорились вместе стимулировать российских потребителей к раздельному сбору мусора на переработку.



В частности, в магазинах ритейлера установят автоматы (фандоматы) Unilever по приёму пластиковых бутылок, говорится в пресс-релизе торговой группы.

Сначала фандоматы установят в Москве в магазинах «Перекрёсток» и «Карусель». За сдачу бутылок покупателей будут поощрять скидками на покупку новой продукции. Таким образом удастся добиться замкнутого экономического цикла, и Unilever сможет как ответственный производитель выпускать продукцию в экологичной упаковке из переработанных полимеров.

Решение о дальнейшей судьбе проекта будет принято по результатам пилотного варианта. Отмечается, что цель Unilever — перейти к 2025 году во всём мире на упаковку, на 100% состоящую из перерабатываемых полимеров.