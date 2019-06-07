Кремль считает, что «экс-охранники» успешны в роли губернаторов

Кремль считает удачной практику назначения на посты глав регионов людей с опытом работы в Федеральной службе охраны.



«Нет, наоборот, этот опыт считают успешным», — заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, считает ли администрация президента в связи с отставкой врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова неудачным опыт назначения на пост врио губернаторов кандидатов с опытом работы в ФСО.

«Что касается Морозова, то он ушёл по семейным обстоятельствам, по собственной просьбе. Он продолжит работу в Москве. К слову, ушёл он при достаточно высоком рейтинге», — приводит слова Пескова ТАСС.

5 июня президент РФ Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина. Морозов с 1994 по 2016 год служил в ФСО России, как и тульский губернатор Алексей Дюмин.