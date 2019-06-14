В Новомосковске будут выпускать 250 млн химических баллонов в год

В Новомосковске откроется новое производство декоративной косметики и бытовой химии на базе ООО «Аэрозоль Новомосковск».



Проект будет реализован в два этапа. На первом будет запущено производство жестяных баллонов и пластиковых комплектующих. Объем производства — до 250 миллионов единиц в год.

На втором этапе откроется производство парфюмерно-косметических, бытовых и фармацевтических препаратов в аэрозольной упаковке. Продукция будет выпускаться как под собственными торговыми марками, так и по заказу международных компаний.

Срок реализации проекта – с 1 января 2020 по 1 января 2023 года. Общий объем планируемых инвестиций – почти 1,6 млрд рублей.