В защиту ясногорских полицейских

Председатель ясногорского отделения «Справедливая Россия» прокомментировал резонанс вокруг ситуации, связанной с визитом сотрудников правоохранительных органов к владельцу фермы «Лесные сады» Георгию Афанасьеву.



Почитав публикацию о приехавшем наряде полиции к московскому предпринимателю, владельцу фермы «Лесные сады», хочу дать свой комментарий по данной ситуации.

«В пятницу 31 мая приехали три машины с группой каких-то людей в бронежилетах и масках, закрывающих лицо. Кто это был — Росгвардия, какое-то спецподразделение, ЧОП? Они просто подъехали к воротам, перепрыгнули их и начали бегать по территории. Вообще, толпа в камуфляже и с закрытыми лицами — это довольно страшно», — написал сам фермер в фейсбуке.

Проводя спецоперацию, полиция не должна предупреждать лицо, подвергающееся проверке, в противном случае эффективность данного мероприятия теряет весь смысл.

Полиция — система государственных служб и органов по охране общественного порядка. Осуществляет широкий спектр функций, предупреждение (предотвращение), пресечение, выявление и раскрытие преступлений и других правонарушений. Если поступает сигнал о готовящемся или уже происходящем нарушении законодательства РФ, полиция обязана отреагировать. В данном случае поступило сообщение о нахождении на территории Георгия Афанасьева лиц, находящихся на территории РФ незаконно.

Сотрудники полиции, выполняя свои должностные обязанности и руководствуясь ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции», провели специальные мероприятия в рамках правового поля. Насколько нравится это гражданам или нет — ответить сложно, но сотрудники правоохранительных органов выполняют свою работу.

Как сообщается на сайте правительства, [губернатор Тульской области] Алексей Дюмин отметил, что «...давление на бизнес совершенно недопустимо». Давления на бизнес в данной ситуации нет абсолютно. По аналогии этих сообщений, проверять действующий бизнес и контролировать выполнение законодательства РФ является давлением на бизнес! После подобного конфликта дальнейшая проверка в отношении фермера проводиться не будет, уверен, что именно этого и добивается Георгий Афанасьев.

Возникает вопрос, именно так и надо действовать ВСЕМ остальным, подвергшимся проверке, дабы обезопасить себя? А руководству и сотрудникам полиции будет «опасно» проводить рейды по пресечению подобных правонарушений.

Ситуация по контролю за соблюдением миграционного законодательства стоит довольно остро в Российской Федерации. А сейчас сотрудникам правоохранительных органов бьют по рукам за быстрое реагирование на оперативное сообщение. Получается, что после каждой проверки государственных органов можно придать ситуацию огласке, через СМИ сформировать отрицательное общественное мнение и остаться пострадавшим в любой ситуации...

Безусловно, в данной ситуации необходимо разобраться компетентным органам, но «ставить к стенке» сотрудников полиции за выполнение своих обязанностей неправильно. Своё недовольство к работе полиции выскажу только тем, что слишком редко проводятся подобные «мероприятия». Необходимо чаще проверять и отрабатывать подобные сообщения, дабы не допустить ситуации, подобной «Плеханово».

Павел Персиянцев