В России хотят увеличить сроки давности по налоговым преступлениям

Пленум Верховного суда России обсудил проект постановления, который фактически может удлинить сроки давности по налоговым преступлениям.



Как сказано в документе, срок давности за уклонение от налогов начинает исчисляться с момента погашения недоимки.

Точкой отсчёта считается фактическая неуплата налогов или сборов в срок, установленный налоговым законодательством.

Как пояснил судья-докладчик Владимир Кулябин, «в отличие от действующего постановления здесь указан длящийся характер преступления».

Согласно нынешним подходам преступление считается совершённым в ту минуту, как истёк срок уплаты налогов. Начиная с этого часа у правоохранителей есть 2 года, чтобы привлечь неплательщиков к ответственности. А для должностных лиц, не уплативших налоги с организаций в особо крупном размере, предусмотрен 10-летний срок давности.

Предлагается изменить правовой взгляд на ситуацию: пока человек не заплатил, преступление продолжает совершаться. Лишь после того, как деньги поступят в казну, включится таймер, и если речь об уклонении от налогов в крупном размере, то в течение 10 лет предпринимателям будет грозить наказание.