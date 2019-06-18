В России бизнес неохотно вкладывается в развитие заповедников

Основным инвестором в развитие заповедников, включая туристическую инфраструктуру, должно быть государство, считает вице-премьер РФ Константин Чуйченко.



«Надо искать золотую середину. И в этом смысле здесь есть определённая проблема в плане привлечения бизнеса. Мы дискутировали и пришли к выводу, что бизнесу пока в этих условиях очень тяжело говорить об эффективности в произведённых инвестициях.

Мы полагаем, что основная нагрузка на инвестиции в заповедники, на формирование в том числе туристической инфраструктуры, должна ложиться на средства бюджета, ну и, наверно, на средства некоммерческих организаций», — приводит его слова ТАСС.