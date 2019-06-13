«Триумфальная арка» заплатит тулячке более 260 тысяч рублей за ободранные «гуччи»

Тульская «Триумфальная арка» должна будет заплатить более 260 тысяч рублей за отказ вернуть деньги за некачественный товар.



3 июня суд Центрального округа Тулы рассмотрел гражданское дело по иску к ООО «Сфилата» (мультибрендовый бутик «Триумфальная арка») о защите прав потребителя.

Истица указала, что в октябре 2017 года она приобрела кроссовки марки Gucci, при носке с внешней поверхности обуви начала сползать краска. Женщина пришла в магазин с заявлением о расторжении договора купли-продажи и возврате уплаченных денежных средств, но было отказано, тогда тулячка обратилась в суд.

Суд постановил обязать бутик принять некачественный товар и взыскать с ООО «Сфилата» 51 065 рублей, компенсацию морального вреда в размере 3 000 рублей, а также неустойку за период с 2 ноября 2018 года по 3 июня 2019-го на сумму 109 279 рублей, судебные расходы на 18 000 рублей и штраф в размере 81 672 рубля.