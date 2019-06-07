Вызов пожарных может стать платным

В нескольких городах страны сейчас действуют «пилотные проекты» по реформированию системы передачи тревожных сигналов на пульт пожарной охраны. На деле это может обернуться тем, что вызов пожарных станет платным.



Уже начинают говорить о возможности введения в пожарных частях автоматизированного рабочего места, к которому можно было бы подключать системы разных, в том числе и коммерческих производителей систем сигнализации.

Так, в Пензе дублирование сигнала о пожаре в образовательных учреждениях города мониторинговыми центрами, по предварительным подсчётам, обошлись муниципальному бюджету в сумму порядка 12 млн рублей — на закупку и монтаж оборудования, в последующем ежемесячно — около 4 млн рублей на оплату дополнительных рабочих мест посредников.

При этом время на доставку сигнала пожарным при такой схеме — через посредника в виде мониторингового центра — увеличивается более чем на 10 минут. АИсследования, проведённые в 2014 году МЧС России, совместно с экспертами Минэкономразвития и Минфина РФ, показали, что в результате одного пожара государству наносится ущерб в размере 40 тысяч рублей за одну минуту свободного развития огня.

Кроме того, по данным Международной ассоциации пожарных и спасательных служб, Россия имеет один из самых высоких показателей смертей, происходящих из-за пожаров. Этот показатель в 2017 году составил 5,34 смертей на 100 тысяч человек населения.

По данным, которые ранее озвучивал первый замминистра МЧС России Александр Чуприян в 2018 году, количество пожаров на объектах с массовым пребыванием людей увеличилось на 30%, а число погибших — в 20 раз.

Ситуация в Пензе — не прецедент. Коммерческие посредники при передаче тревожного сигнала внедряются в настоящее время ещё в ряде городов России, отмечает «Российская газета».

Такой же «пилотный проект» в Кемерово показал, к какой трагедии может привести забота о создании дополнительных рабочих мест на рынке пожарного мониторинга.

К тому же при введении в цепочку ретранслирования сигнала посредниками возникает вопрос: кто будет компенсировать затраты бюджетов на оплату коммерческим организациям услуг связи «по приёму — передаче сигнала о пожаре» бюджетным учреждениям?

Статья 52 Федерального закона «О связи» говорит о том, что вызов экстренных оперативных служб (пожарной охраны) является бесплатным на всей территории страны. Для передачи сигнала о пожаре в автоматическом режиме предназначены сети связи спецназначения.