«Проктер энд Гэмбл» вложит в новомосковский завод 2,4 млрд рублей

Американская компания «Проктер энд Гэмбл» в рамках договора, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме, создаст в Новомосковске новые производственные места.



Соглашение предполагает реализацию инвестиционного проекта по созданию новых производственных линий и модернизации действующего производства на сумму 2,4 млрд рублей.

Два года назад на ПМЭФ было подписано соглашение о строительстве в Новомосковске дистрибьюторского центра. Его ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2020 года.