В Новомосковске согласовали митинг по мусорной реформе

15 июня в Новомосковске пройдёт митинг, посвящённый реализации мусорной реформы в Тульской области.



Мероприятие состоится на площади перед ДК железнодорожников с 10:00 до 12:00 мск.

На митинге рабочая группа предоставит жителям отчёт о контроле за ходом мусорной реформы и выразит свою позицию по данному вопросу.

Ранее общественники планировали провести собрание в здании горадминистрации, однако чиновники предложили рабочей группе для отчёта перед 400 жителями комнатку в 25 квадратных метров. Также новомосковские общественники рассказывали, как им создают препятствия тем, что не предоставляют статуса рабочей группы, созданной для контроля за ходом мусорной реформы.

Рабочая группа была создана для обсуждения и проверки размера тарифа на вывоз твёрдых коммунальных отходов для его последующего снижения и оценки работы регионального оператора ООО «МСК-НТ».



