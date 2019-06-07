Бродилки-добродилки и половичок от бабушки

8 июня ремесленный двор «Добродей» приглашает туляков и гостей города на затею-Субботею.



Здесь ожидают народные игры и забавы, веселая эстафета «Чугунок из печи», представления театра Петрушки и театра передвижных картинок, задания Бродилки-добродилки и травяной чай с дымком из жарового самовара.

Можно будет посетить музейно-выставочный комплекс «Тульский резной наличник», выставку народных текстильных кукол на «Добром подворье» или мультпоказы кинотеатра «Майский», почитать и порисовать на площадке бук-кроссинга.

Умельцы-добродеи проведут мастер-классы на гончарном круге, научат мастерить игрушки и сшить оригинальную подставку под горячее «Круглый половичок от бабушки».

Всегда рад общению гусь-блогер Добрыня, а двор украшен множеством фотозон для лучших снимков гостей.

Адрес: ул. 9 Мая, д. 1А, 1Б. Вход свободный. Без возрастных ограничений.