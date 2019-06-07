Пакет не нужен: за отказ от полиэтилена хотят давать скидку в магазинах

За отказ от полиэтиленовых пакетов россиянам предложат скидки в магазинах — эту инициативу обсуждают в Минприроды.



Как заявил глава ведомства Дмитрий Кобылкин на Петербургском международном экономическом форуме, министерство ведёт переговоры с торговыми сетями и производителями о том, чтобы отказаться от пакетов из пластика.

При этом, по словам Кобылкина, полный вывод пластика из оборота невозможен, а запреты приведут к созданию теневого рынка.

«Отменить всё в один день — это была бы самая простая реформа. Сказать „давайте уберём пластик, стекло, железо из оборота“ — это невозможно, и надо это понимать. Зачем нам это нужно? Мы идём эволюционным путём», — приводят его слова СМИ.

Согласно опросу ВЦИОМ, реже всех полиэтилен использует молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет. В основном с полиэтиленовыми пакетами ходят россияне в возрасте от 35 до 44 лет (81%). Среди пожилых предпочтение пластику отдаёт лишь каждый второй респондент (56%).