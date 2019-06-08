Почему в России пропадают дети

В России за 2018 год поступили сообщения об исчезновении свыше 21 тысячи несовершеннолетних. До сих пор не найдено 32 ребёнка.



Об этом рассказала генерал-майор юстиции Евгения Минаева, руководящая в Следственном комитете РФ управлением процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений.

«В подавляющем большинстве случаев местонахождение пропавших детей устанавливается в течение первых суток или даже нескольких часов после самовольного ухода из семьи либо социального учреждения. Если подросток сразу же находится, и оказывается, что он, к примеру, гулял с друзьями в соседнем дворе, то сообщение об этом нашему следователю не направляется», — отметила Минаева.

Наибольшее количество сообщений зафиксировано в Коми, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, Амурской, Кировской и Челябинской областях, Санкт-Петербурге.

Самый большой процент повторных уходов детей по отношению к общему числу проведённых проверок отмечен в Марий Эл и Удмуртии, Красноярском крае и Архангельской области, Кировской, Свердловской, Курганской областях и ряде других регионов.

Причинами пропажи детей, по словам Евгении Минаевой, чаще всего являются их желание увидеться с родными, друзьями, склонность к бродяжничеству. Небольшая доля таких случаев объясняется психическими отклонениями. Среди других причин — уходы с целью прогулки, стремление к самостоятельной взрослой жизни, нежелание соблюдать общепринятые правила и нормы поведения.