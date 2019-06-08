В чайных пакетиках нашли кишечную палочку, плесень и пестициды

Роскачество проверило самые популярные листовые и пакетированные чаи. В некоторых из них нашли бактерии кишечной палочки, плесень и следы пестицидов.



Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок.

В 10 пакетированных чаях (Alokozay, «Азерчай», «Золотая чаша», «Императорский», Riston, Gordon, Brooke Bond, Twinings, Richard, «Тот самый чай») нашли группы бактерий кишечной палочки.

Кроме того, в пакетированном чае двух марок («Краснодарский» и Dilmah) количество плесени превышало максимально допустимый уровень в три-четыре раза.

В 40 чаях специалисты выявили следы пестицидов, но в минимальных количествах, не опасных для здоровья человека.

Нарушений вообще не обнаружили в таких чаях, как Akbar листовой, Lipton, Milford, Basilur, Greenfield (все пакетированные). Пестицидов также не обнаружили в листовом чае «Традиция» и пакетированных Dilmah и Brooke Bond.

Следы восьми пестицидов присутствуют в пакетированных чаях Akbar, «Бодрость» и «Майский». Ни красителей, ни ароматизаторов, ни песка, ни примесей сорной травы не было ни в одном образце.