Какие товары чаще всего покупают россияне

Пятёрку самых популярных товаров в России составили молочные продукты, безалкогольные напитки, хлеб, лекарства и парфюмерия с косметикой.



Об этом свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Такском», пишут «Известия».

Год назад в число лидеров входили табачные изделия и спиртное. Эксперты считают, что такие изменения связаны с ограничительными мерами со стороны государства, в том числе повышением цен на указанные товары. Также влияние мог оказать прошедший в 2018 году этап реформы контрольно-кассовой техники.