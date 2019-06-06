Одобрили без лишнего шума: Папян будет строить торговый центр у Белоусовского парка

Градостроительно-земельный Совет Тульской области под председательством Валерия Шерина согласовал проект строительства торгово-развлекательного центра в Туле рядом с Центральным парком имени П. П. Белоусова на месте бывшего Дворца профсоюзов, где находился кинотеатр «Олбани».



Возвести 8-этажный объект высотой 43 метра и площадью 85 тысяч кв. м в течение ближайших четырёх лет планирует бизнесмен Рафик Папян.

Ранее, как выяснили журналисты, для реализации строительства так называемого «Папян Сити» снесли объект культурного наследия.

Согласно проекту, на первых двух этажах разместятся ресторане, кафе, супермаркет и торговые бутики, верхние два этажа займёт аквапарк на 300 человек, ниже разместится развлекательный центр с кинотеатром, выставочными залами. Под землёй будет двухуровневая парковка для автомобилей.

По словам представителя «Тулгорводоканала» из-за высоких мощностей водоснабжения и водоотведения аквапарка будет разработан индивидуальный тариф. При этом отмечается, что проект разработан с условием того, что жители близлежащих домов не будут испытывать проблем с водой.

Несколько лет назад Рафик Папян планировал построить около парка 25-этажный пятизвёздочный отель с вертолётной площадкой на крыше и 36-этажный небоскрёб. Тогда проект вызвал возмущения общественности.

Бывший главный архитектор Тулы Андрей Клепанов выразил ряд сомнений и призвал инвестора «подумерить амбиции», а губернатор Тульской области Алексей Дюмин, напротив, призвал «диванных критиков», которые недовольны, «прикрыть рты».

И вот сейчас проект, уже без вертолётной площадки и небоскрёба, всё-таки одобрили. К заседанию постарались лишнего внимания не привлекать — судя по тому, что в соцсетях и на сайтах СМИ вновь актуализировались обсуждения людей, которые недовольны решением, о грядущем заседании многие даже и не знали.