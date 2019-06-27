Аварийный соцрай в Суворовском районе (видео)

В тульском шахтёрском посёлке с говорящим названием Аварийный в советские годы был настоящий социалистический рай.



Но сказка кончилась в 80-х. Кому-то повезло, их переселили. Но многие так и остались здесь, на обломках прежней жизни.

Посёлок погрузился в депрессию. Некоторые опустевшие дома снесли, другие растащили по кирпичикам. Сегодня некогда жилые улицы похожи на развалины Сталинграда. Даже не верится, что здесь когда-то семьями жили тысячи человек. Но за этими руинами жизнь продолжается и сегодня.

Местные жители рассказывают, что некогда процветающий Аварийный сегодня превратился в дыру.

О том, как живут потомки тульских шахтёров, сняли документальный фильм в рамках проекта «Неизвестная Россия».