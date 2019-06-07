Дубенцы оспорят в суде отказ в митинге против ввоза московского мусора

Организаторы митинга против ввоза московского мусора на полигон в Дубне оспорят отказ в согласовании проведения данного мероприятия.



Напомним, глава администрации Дубенского района Кирилл Гузов отказал жителям посёлка в согласовании митинга против ввоза московского мусора на местный полигон на том основании, что сквер возле вечного огня, где хотели собраться дубенцы, находится рядом со зданием суда. Однако жители отмечают, что в том же самом сквере проходят все официальные митинги администрации.





Как сообщил тульский правозащитник Алексей Власов, подготовлен иск в Одоевский районный суд. Как заявляют организаторы, отказ в митинге со стороны дубенской администрации был неправомерным.

Ранее в Дубне на 22 тысячи рублей оштрафовали мать троих детей (одному из них 11 месяцев) Евгению Ильичёву за то, что она опубликовала в групповом чате скриншоты сообщений с призывом прийти на сход против мусорного полигона. Её признали виновной в организации публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

По той же статье суд оштрафовал на 23 тысячи рублей участника антимусорных протестов Никиту Евтихевича, с которого сейчас торопятся взыскать штраф без обжалования. В протоколе указано, что в группе «Подслушано Дубенский район» он призывал выйти на митинг у здания администрации города.

Ещё одного местного активиста Кирилла Горшкова также осудили по части 2 статьи 20.2 КоАП. Одоевский суд приговорил его к 50 часам обязательных работ якобы за организацию демонстрации.

Активисты Дубны выступают против ввоза московского мусора в Дубенский карьер. Местная администрация утверждает, что мусорный полигон в карьере существует уже около 40 лет. Однако актвивисты утверждают, что активно мусор стали ввозить около полугода назад, кроме того, полигон практически не обустроен. По словам Евгении Ильичёвой, ежедневно к 3-километровому полигону проезжают около 70 грузовиков.













