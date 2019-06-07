Малыши должны дышать грибком, если родители не скинутся на ремонт детсада?

07.06.2019 12:26

Жители Узловой вынуждены публично призывать администрацию района отремонтировать помещение ясельной группы детского сада.

«Наши дети ходят в МКОУ 14 на квартале 5-я Пятилетка. Младшая — ясельная — группа находится в ужасном и опасном для здоровья детей состоянии! По программе „Народный бюджет“ в прошлом году была покрыта крыша рубероидом, весной крыша начала течь, что спровоцировало появлению грибка и плесени на стенах спальной комнаты! Ступеньки при входе в сад просто разваливаются, перила отсутствуют, происходит полное нарушение техники безопасности, дети часто травмируются!» — рассказала одна из родителей Ирина Захарова.

Малыши должны дышать грибком, если родители не скинутся на ремонт детсада?

По её словам, родители обращались к директору, на что им было предложено самим собрать деньги на ремонт.

«Директор ответила, что мы должны сами собрать финансы и сделать всё сами, либо ждать программу „Народный бюджет“ (чтобы они через год развалились, как и крыша). Мы бы могли и сами, но мы платим налоги, и наши дети ходят в государственный сад, так почему мы должны делать всё сами. В эту группу ходят совсем малыши, почему они должны дышать спорами грибка и разбиваться на ступеньках!» — возмущены жители.

Малыши должны дышать грибком, если родители не скинутся на ремонт детсада?
Малыши должны дышать грибком, если родители не скинутся на ремонт детсада?

Что касается ступенек, по словам родителей, они находятся в аварийном состоянии не только в ясельной, но и во второй младшей группе.

Малыши должны дышать грибком, если родители не скинутся на ремонт детсада?
Малыши должны дышать грибком, если родители не скинутся на ремонт детсада?