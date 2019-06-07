Малыши должны дышать грибком, если родители не скинутся на ремонт детсада?

Жители Узловой вынуждены публично призывать администрацию района отремонтировать помещение ясельной группы детского сада.



«Наши дети ходят в МКОУ 14 на квартале 5-я Пятилетка. Младшая — ясельная — группа находится в ужасном и опасном для здоровья детей состоянии! По программе „Народный бюджет“ в прошлом году была покрыта крыша рубероидом, весной крыша начала течь, что спровоцировало появлению грибка и плесени на стенах спальной комнаты! Ступеньки при входе в сад просто разваливаются, перила отсутствуют, происходит полное нарушение техники безопасности, дети часто травмируются!» — рассказала одна из родителей Ирина Захарова.

По её словам, родители обращались к директору, на что им было предложено самим собрать деньги на ремонт.

«Директор ответила, что мы должны сами собрать финансы и сделать всё сами, либо ждать программу „Народный бюджет“ (чтобы они через год развалились, как и крыша). Мы бы могли и сами, но мы платим налоги, и наши дети ходят в государственный сад, так почему мы должны делать всё сами. В эту группу ходят совсем малыши, почему они должны дышать спорами грибка и разбиваться на ступеньках!» — возмущены жители.





Что касается ступенек, по словам родителей, они находятся в аварийном состоянии не только в ясельной, но и во второй младшей группе.



