Новомосковский депутат задекларировал доход в 53 млн рублей, владелец "Тульской прессы" - 26 млн

Самый богатый муниципальный депутат Новомосковска, член «Единой России» Роман Долгашов задекларировал за 2018 год доход в размере 53 млн рублей.



Долгашов является исполнительным директором ООО Торгово-промышленная компания «Стандарт». В собственности у него 3 земельных участка под индивидуальное жилищное строительство и квартира площадью 161 кв. м. Супруга депутата заработала в прошлом году 469 тысяч рублей. Автомобилей у семьи в декларации не указано.

На втором месте по доходам оказался владелец информагентства «Тульская пресса», ставший депутатом от «ЕР» Илья Степанов, который указал в декларации за 2018 год доход в размере 26 млн рублей.

Перемещается депутат на премиальном легковом автомобиле Mercedes-Benz S 350 D 4MATIС 2018 года выпуска. Супруга депутата в 2018 году заработала 7,4 млн рублей, она владеет Lange Rover Range Rover 3.0L TDV6 HSE — TL3 тоже 2018 года выпуска.

Рекордсменом по количеству недвижимости среди новомосковских депутатов оказался член «Единой России», индивидуальный предприниматель Денис Гусев, известный нам по скандальному проекту «Медиаблогер», на который были получены 16 млн рублей президентских грантов — проект проработал два года, стал героем нашего расследования, после чего был по-тихому прикрыт. Впоследствии Гусев проходил свидетелем по делу экс-главы администрации Новомосковска Вадима Жерздева.

Денису Гусеву принадлежит земельные участки: для строительства пристройки к магазину (102 кв. м), для ведения предпринимательской деятельности (4940 кв. м), для размещения склада (675 кв. м),для строительства автосалона (1906 кв. м), для строительства АГЗС (1171 кв. м), для ИЖС (944 кв. м). Также у него в собственности 3 встроенных нежилых помещения (84, 74 и 71 кв. м), жилой дом (374 кв. м), нежилое встроенно-пристроенное помещение (141 кв. м), два нежилых здания (35 и 753 кв. м), здание АГЗС (35 кв. м), нежилое помещение (73 кв. м), пристроенный к нежилому помещению склад, а также организация молниезащитных конструкций и освещения для АГЗС и организация газоснабжения.

В пятёрку самых бедных народных избранников вошли Алексей Платонов, Татьяна Соколова, Виталий Лавров, Илья Архипенко и Дмитрий Шатров, выяснили журналисты ИА «Новомосковск сегодня». Их совокупный доход за 2018 год составил около 1,5 млн рублей на пятерых.