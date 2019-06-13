У россиян хотят выявлять генетическую предрасположенность к военным специальностям

Российская академия наук совместно с Военно-медицинской академией приступила к работе над проектом по созданию генетического паспорта военнослужащего.



Речь идёт о выявлении у военных генетической предрасположенности к тем или иным специальностям, пишут СМИ.

«Проект далеко идущий, научный, фундаментальный. Его суть — найти такие генетические предрасположенности у военнослужащих, которые позволят их правильно сориентировать по военным специальностям, то есть полноценно использовать те преимущества, которые дёет генетическая предрасположенность, что очень важно», — цитирует ТАСС президента РАН Александра Сергеева.