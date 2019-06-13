Тулякам будут отключать горячую воду дважды в год

Отключения горячей воды в России станут короче и при этом будут проводиться раз в два года, сообщил замглавы Минстроя Максим Егоров.



«Избежать отключения горячей воды и тепла невозможно. Это связано с определённым уровнем технологических и иных решений, которые у нас используются. Будущие технологии могут предложить нам сценарий, когда мы будем сокращать проведение работ.

Это нормальный процесс, мы должны к этому стремиться. За совсем короткий срок, два-три дня, все работы невозможно сделать. Однако всё зависит от состояния систем ЖКХ в конкретном городе», — пояснил он.