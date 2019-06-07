Туляку за захват заложника и хранение наркотиков дали 8,5 лет тюрьмы

В Туле суд вынес приговор 30-летнему мужчине, обвиняемому в захвате заложника (пп. «г», «д» ч. 2 ст. 206 УК РФ) и незаконном хранении наркотических веществ (ч. 1 ст. 228 УК РФ).



7 мая 2018 года мужчина, будучи в состоянии наркотического опьянения, пришёл к дому в посёлке Хрущёво Ленинского района, где в гостях находилась его сожительница, и потребовал, чтобы та пришла домой уложить дочь спать.

Женщина отказалась, тогда мужчина вернулся домой, где находились его ребёнок и мать, прогнал последнюю, после чего заперся с дочерью и удерживал её дома, периодически приставляя к её шее нож. Когда на место прибыли мать ребёнка и сотрудники полиции, мужчина потребовал от женщины подойти к нему и пригрозил в противном случае убить дочь.

В результате спецоперации сотрудников Росгвардии ребёнок был освобождён, а мужчина задержан. Дома у него обнаружили сумку с бумажными свёртками, банками и пакетами, в которых находилась конопля общей массой 12,7 грамма.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.