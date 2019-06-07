Хочется спросить, кто эти люди и почему они единолично решают важные для города вопросы?

Тульский краевед Елена Платонова назвала «ударом поддых» одобрение Градостроительно-земельным Советом строительства торгово-развлекательного центра с аквапарком на площади Искусств рядом с Белоусовским парком.



«Честно говоря, этот удар поддых ужасно расстроил. Совсем недавно, 4 месяца назад, ответственный представитель администрации, начальник главного управления по Советскому территориальному округу А. Ю. Картышов уверял тульских блогеров, что вопрос строительства аквапарка на площади Искусств окончательно снят с градостроительной повестки дня, как вызвавший огромное количество нареканий со стороны жителей Тулы.

И теперь Градостроительный совет, без всяких обсуждений с жителями, единогласно поддерживает обновленный проект строительства развлекательного центра с аквапарком (высотой примерно в 2,5 пятиэтажки, между прочим!) на той же площади Искусств. Хочется спросить, кто эти люди и почему они единолично решают такие важные вопросы для города?» — написала она в сообществе неравнодушных к историческому наследию «Тула, наш город» в фейсбуке.

6 июня Градостроительно-земельный Совет Тульской области под председательством Валерия Шерина согласовал проект строительства торгово-развлекательного центра в Туле рядом с Центральным парком имени П. П. Белоусова на месте бывшего Дворца профсоюзов, где находился кинотеатр «Олбани».

Возвести 8-этажный объект высотой 43 метра и площадью 85 тысяч кв. м в течение ближайших четырёх лет планирует бизнесмен Рафик Папян. Ранее для реализации строительства так называемого «Папян Сити» снесли объект культурного наследия.

Градостроительно-земельный Совет был создан в Туле постановлением губернатора (на тот момент) Владимира Груздева в 2012 году.