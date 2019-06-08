В Пролетарском округе Тулы нашли десять незаконных врезок в сети водоснабжения

В посёлке Торхово Пролетарского округа Тулы во время рейда сотрудники горадминистрации выявили 10 незаконных врезок в сети водоснабжения.



Как сообщили в ведомстве, в ходе проверки выгребных ям из 20 домовладений в 19 выявлены нарушения – они не оформлены должным образом и не соответствуют предъявляемым нормам. Собственникам выданы уведомления о необходимости постановки на учёт выгребных ям.

Кроме того, были выявлены 10 незаконных врезок в сети водоснабжения. Специалисты «Тулагорводоканала» опломбировали самовольные врезки и перекрыли доступ к воде, разъяснили порядок оформления документов. Власти отмечают, что врезки по данным адресам были обнаружены и ранее.