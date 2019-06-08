Жестокое обращение с коммунальными отходами (видео)

Рабочая группа по контролю за ходом мусорной реформы, созданная из активистов Новомосковска, рассказывает о нормативе накопления твёрдых коммунальных отходов и его составляющих.



«Высокий норматив — высокая плата. Мы расскажем, из чего это состоит», — говорит председатель рабочей группы Наталья Яцкина.

На примере мешка мусора, накопленном семьёй из трёх человек (двое взрослых и ребёнок), общественники объяснили, какой норматив установлен в Тульской области и какой он в реальности.

«Из того, что мы выбрасываем, захоронению не подлежит ничего. За что мы платим? Что касается упаковок на пищевую продукцию, нами уже оплачен в магазине экологический сбор, который за наш счёт платит производитель. В итоге наш норматив — несортированный мусор», — говорит член рабочей группы Галина Седых.

Полезные фракции, которые с 1 января 2019 года постановлением правительства РФ запрещены к захоронению на полигоне (пластик, картон и др.), в Тульской области везут на полигон вместе с другим мусором, при этом объём захораниваемых отходов определяется «на глаз».

«Один пакет мусора занимает ведро, объём ведра — 10 литров. При отсутствии весового контроля на нашем полигоне в течение первых трёх месяцев 2019 года определить массу не было возможности, поэтому масса в 125 тысяч кубов была определено на глаз. Если взвесить пакет мусора, получится 382 грамма, но не 10 литров или килограмм. То же самое происходит и на полигоне при отсутствии весового контроля — установление количества кубов по написанной цифре в талоне. Вот так рассчитывались 125 тысяч кубов за три месяца. Именно так отчитался региональный оператор „МСК-НТ“ перед администрацией — при отсутствии весового контроля установив на глаз объём отходов», — добавляет Галина Седых.

Активисты запросили у главы горадминистрации Алексея Бирюлина сведения о расчётах норматива по Новомосковску. В ответе чиновник сообщил, что в 2017 году на новомосковский полигон поступило около 83 тысяч тонн мусора (как бытовые отходы, так и крупногабаритный мусор). Что касается тарифа, местная администрация в его установлении не участвовала, поэтому «не владеет информацией».

Также был сделан запрос в министерство строительства и ЖКХ Тульской области, возглавляет которое Элеонора Шевченко. Согласно ответу, норматив накопления ТКО в регионе на 1 человека составляет 2,3 кубометра в год (0,192 кубометра в месяц) для многоквартирных домов и 2,65 кубометра в год (0,22 кубометра в месяц) для жилых домов. При этом говорится, что замеры проводила как раз администрация Новомосковска, согласно Правилам определения нормативов накопления ТКО.

Получается, что разные ведомства «кивают» друг на друга, а фактически работу никто не проводил?

«Из полученных ответов мы сделали выводы, что замеры нормативов накопления отходов к мусорной реформе с 1 января 2019 года на территории Новомосковска не осуществлялись, только документарным способом, что противоречит постановлению правительства РФ №269», — подчёркивает Галина Седых.

Напомним, 15 июня в Новомосковске состоится митинг, на котором рабочая группа предоставит жителям отчёт о контроле за ходом мусорной реформы и обозначит свою гражданскую позицию по данному вопросу.