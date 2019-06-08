Российская общественность выступила в защиту свободной журналистики и за кардинальную реформу правоохранительной системы

Оргкомитет Общероссийского гражданского форума опубликовал заявление в защиту свободной журналистики и за кардинальную реформу правоохранительной системы в России.



«Последние недели принесли нам новости об избиении подростка в Колпино, атаке на бизнесмена Георгия Афанасьева в Тульской области и историю, вызвавшую возмущение журналистов и многих других представителей гражданского общества России, — задержание одного из самых известных журналистов-расследователей, лауреата премии „Редколлегия“ Ивана Голунова.

Среди тем расследований Ивана — российский рынок ритуальных услуг, московская система транспортировки мусора, нашумевшее благоустройство Москвы, не самая прозрачная деятельность микрофинансовых организаций, которые забирают квартиры москвичей за невыплату кредитов и многое, многое другое.

Действия правоохранительных органов в истории с задержанием журналиста не выглядят законными и правомерными. Его арест производился внезапно и в грубой форме, больше 12 часов ему не давали возможности связаться с кем-либо, в том числе с адвокатом, более суток Иван находился без сна и еды. Известно о жалобах журналиста на избиения в ходе проведения следственных действий, а также на наличие серьезных нарушений при проведении обыска. К примеру, Ивана около получаса держали вне его собственной квартиры, пока оперативники могли проводить в ней какие-либо операции без присутствия в ней самого Ивана.

Действия сотрудников правоохранительных органов радикально снижают и без того невысокое доверие граждан к полиции, задача которой — защищать конституционные права граждан и свободу СМИ, гарантированную Конституцией Российской Федерации. Задержания выходящих на одиночные пикеты в защиту коллеги журналистов только усиливают восприятие действий полиции как направленных против свободы слова и выражения своего мнения.

Оргкомитет Общероссийского гражданского форума поддерживает заявление Профсоюза журналистов и работников СМИ и выступает за освобождение Ивана Голунова, как и многие другие гражданские организаций в России.

Общероссийский гражданский форум и Комитет гражданских инициатив неоднократно предлагали меры, связанные с реформой правоохранительной системы, расширением общественного контроля над полицией, усилением прав и позиции защиты, а также поддержанием свободы СМИ. Мы считаем, что происходящие события являются ярким подтверждением необходимости кардинальных изменений в судебной и правоохранительной системах России.

Мы призываем все сообщество Форума, всех, кто разделяет позицию о недопустимости подобных действий, присоединиться к нашему заявлению и подписать его», — говорится в документе.