В тульских школах могут ввести уроки семейных ценностей

В школах Тульской области могут появиться уроки семейных ценностей.



Как заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова на Петербургском международном экономическом форуме, уже в конце июня может появиться решение Минпросвещения о механизме введения предмета.

«В этом году, в этом квартале, должно быть принятие решения, каким образом будет исполнен один из пунктов „Десятилетия детства“. Уроки семейных ценностей должны быть введены во всех образовательных учреждениях. Это я считаю важной темой», — цитирует её ТАСС.

Детский омбудсмен также отметила, что «демография, сфера семьи, защита семейных ценностей должна быть сферой предложения самых передовых, новейших, точных и эффективных инноваций».