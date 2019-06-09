В Платоновском парке Тулы уже готовят площадку для строительства храма?

В Платоновском парке Тулы вероятно начали расчищать площадку для строительства храма святителя Спиридона Тримифунтского — заметили очевидцы.



Одна из жительниц близлежащих домов побывала на месте планируемой стройки.

«Вот это место, вот тут уже лес, ещё лет, а тут вот этот Соколовский или Соколов, а вот уже начинают что-то делать. Большую площадку расчистили, под храм это очень много, может всё-таки что-то ещё», — говорит она.

О том, что в Платоновском парке хотят строить храм, объявили 28 мая на заседании правительства Тульской области под председательством губернатора Алексея Дюмина. Вести возведение объекта хочет предприятие «Щёкиноазот» Бориса Сокола. При этом публичных слушаний по поводу строительства не проводилось.

Общественное движение «Чистая Тула» объявило о планах собрать подписи за перенос строительства храма с территории Платоновского парка.

Кроме того, на сайте Change.org появилась петиция против строительства храма в парке.

«Городу и паркам не хватает площадок для занятий спортом на открытом воздухе (велодорожки, дорожек для бега нет вообще). Парки, скверы, места культурного пребывания людей — не место строительства храмов», — говорится в ней.

Самый крупный городской паблик «Подслушано в Туле» организовал опрос жителей с целью выяснить их отношение к строительству храма в Платоновском парке. Пост набрал 27 тысяч просмотров и огромное количество комментариев. Большинство высказалось против идеи строить храм на территории парка.

«Вот об этом и идет речь — об отношении власти к народу. После долгого молчания (с придыханьем) ГУБЕРНАТОР! объявляет благостную весть: — Храму быть!!!! И народец должен аплодисментами встретить речь губернатора и возрадоваться! Так вот сначала надо вывесить на портале Туларегион документацию на строительство храма, провести публичные слушания, а потом объявлять — Храму быть! Никаких конфликтов не будет. В том числе требуется учитывать мнение населения насчет строительства культовых сооружений в рекреационных зонах.

Проблема не в том, чтобы опросить равнодушных граждан и получить их одобрение, проблема в том, что в любом обществе есть определенный процент активистов, которые формируют общественное мнение, вот именно с такими людьми и надо взаимодействовать. Прежде чем затевать строительство в рекреационной зоне, надо провести слушания и вывесить проект, а не заявлять, на „Часе губернатора“ — Храму быть! Я прекрасно помню, как прокуратура выписывала представления и штрафы за постройку объектов в зоне березовой рощи в Пролетарском районе, хотя та даже парком не является», — прокомментировал решение в фейсбуке тульский правозащитник Алексей Власов.



