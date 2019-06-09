Владимир Дорохов: В Тульской области нам так часто не хватает солидарности, и тёмные силы во власти этому рады

Тульскому обществу не хватает чувства солидарности, считает председатель тульского регионального отделения партии «Яблоко» Владимир Дорохов.



«В связи с беспределом в отношении журналиста Ивана Голунова, которому за коррупционные расследования подкинули наркотики, обратил внимание, как реагировали тульские СМИ.

Я никаких иллюзий не питаю, давно не секрет, что почти все издания получают подпитку из бюджетов в виде так называемых тендеров на освещение деятельности органов власти. Одни издания получили за последние годы десятки миллионов, другие единицы миллионов. Но получают практически все. Когда вы где-то читаете про какое-то совещание, оно обычно написано за деньги налогоплательщиков и пресс-службой официального органа. К журналистике это никакого отношения не имеет. Это просто способ влиять на медийную обстановку в регионе, подсаживая СМИ на бюджетный крючок.

В этой связи, приятно удивлен реакцией „Слободы“. Они подробно освещали всё, что происходило с Иваном на своём сайте, открыто высказали крайнюю обеспокоенность этим событием, заявили, что уголовное преследование сеет атмосферу недоверия и страха, является ударом не только по журналистике, но и по всему российскому обществу, потребовали беспристрастного и справедливого расследования. Можно подписаться под каждым словом.

В отличии от сотен заявлений федеральных изданий и журналистов, в Тульской области никто, кроме Слободы и „Тулы активной“, не посчитал нужным высказаться. Думаю, что чувство солидарности – это то, чего нам так часто не хватает в регионе. И темные силы во власти очень этому рады. (Кстати, очень заметно, как некоторых корёжит от проявления солидарности Слободой).

Ивана вчера не посадили за решётку. Надеюсь, домашний арест тоже быстро закончится, менты получат реальные сроки, с их начальников сорвут погоны, а мы все будем учиться быть солидарными в такие моменты. Если бы сотни журналистов вчера не высказались, Иван сегодня был бы в тюрьме. Так что солидарность работает. Мы это вчера наблюдали», — написал он на своей странице в фейсбуке.