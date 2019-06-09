В новом КоАП введут понятие грубых правонарушений

Советник председателя Госдумы Владимир Плигин заявил, что в новом КоАП будет выделена категория грубых правонарушений.



«Наказание должно точно отвечать характеру правонарушения. Целый ряд правонарушений, высоких по степени общественной вредности и грозящих серьезными негативными последствиями, могут быть отнесены к категории грубых. В зависимости от категории правонарушения будет определены виды и размеры наказаний», — цитирует его ТАСС.

На вопрос, сколько вообще категорий правонарушений планируется ввести, Плигин ответил, что этот вопрос ещё обсуждается.

«Точно будет выделана категория грубых правонарушений. Кроме неё будут предусмотрены одна или две категории — есть разные предложения — менее серьёзных нарушений. В том случае, когда правонарушения не будут отнесены к грубым, максимальный упор планируется сделать на профилактических мерах. Например, шире должно применяться такое наказание, как предупреждение. При незначительных нарушениях, особенно совершённых гражданами, предупреждение должно играть основную роль», — добавил он.